РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июн. В подмосковном Подольске в пруду микрорайона Южный утонул 34-летний мужчина, в настоящее время для поднятия тела ждут водолазную группу, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт Подольского территориального управления силами и средствами (ТУ СиС) по воспитательной работе и работе со СМИ Альберт Леднев.

Происшествие произошло на пруду в микрорайоне Южный 9 июня.

«В соответствии с заявкой 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску мы попросили сегодня (10 июня – ред.) направить водолазную группу для проведения водолазных работ в водоеме «Южный» по поиску тела утонувшего мужчины 1985 года рождения. В настоящее время его тело еще не подняли», – сказал Леднев.

По словам очевидца, мужчина несколько раз прыгал в воду и тонул. Его вытащили, однако вскоре он снова прыгнул, но, вероятнее всего, на тот момент поблизости уже никого не было.