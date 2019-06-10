РИАМО – 10 июн. За выходные в Московской области двое детей выпали из окон, инциденты произошли в городских округах Люберцы и Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

Так, в Серпухове двухлетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, выпала из окна гостиничного номера, расположенного на втором этаже СПА-комплекса.

«При падении ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. По данному факту следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – отмечается в сообщении.

Трагедией также чуть не закончилось выпадение малолетнего из окна в Люберцах.

«Из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик. Установлено, что ребенок находился дома с родителями. В какой-то момент мальчик подошел к окну, самостоятельно забрался на батарею и выпал. В результате падения у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Он госпитализирован», – уточняется в материале.

По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

«По результатам будет принято процессуальное решение», – заключается в сообщении.