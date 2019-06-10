РИАМО - 10 июн. На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные ворота» в Можайском городском округе при досмотре срезов голландских роз нашли опасного насекомого-вредителя — западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные ворота» при досмотре горшечных роз в количестве 215 штук происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.