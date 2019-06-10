РИАМО - 10 июн. Пассажирам на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» в Подмосковье в День России, 12 июня, раздадут трехцветные мелки для грима «Российский флаг», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы предприятия.

«В честь Дня России, 12 июня, «Мострансавто» подарит пассажирам 200 упаковок тройных грим-мелков «Российский флаг». Триколор – символ нашей страны. День России – один из самых молодых государственных праздников. Мы решили организовать акцию, чтобы еще раз подчеркнуть единство всех регионов и, конечно, для создания праздничного настроения у жителей и гостей Подмосковья», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мелки с фирменными тематическими наклейками «Мострансавто» можно будет получить у сотрудников предприятия на автовокзалах и автостанциях в Дмитрове, Домодедове, Мытищах, Подольске, Раменском, Солнечногорске, Балашихе, Люберцах, Ногинске, Чехове.

«В среднем около 140 тысяч человек ежедневно пользуются услугами 44 автовокзалов и автостанций «Мострансавто». От данных объектов транспортной инфраструктуры отправляются около 900 городских, пригородных и междугородних маршрутов, которые обслуживают автобусы предприятия», - добавил представитель пресс-службы.

Он напомнил, что «Мострансавто» регулярно проводит праздничные акции. Одно из последних мероприятий было организовано в Международный день защиты детей, тогда юным пассажирам подарили около 2 тысяч воздушных шариков.

День России – ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР – 12 июня.