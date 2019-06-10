РИАМО - 10 июн. В День России в Подмосковье и Москве пройдут кратковременный дождь с грозой, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра до 12-17 метров в секунду, во второй половине недели в регионе немного похолодает, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Три дня, с 7 по 9 июня, в Москве температура преодолевала 30-градусный рубеж. Жарче всего было 9 июня - до 31,2 градуса.

«Во вторник, 11 июня, будет сухо. Ночью – 14-16 градусов в столице, в центре города – 18-20 градусов, 11-16 градусов по области. Днем 28-30 градусов в мегаполисе, и 26-31 градус в Подмосковье. В среду, 12 июня, показания термометров останутся такими же, но днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Тринадцатого июня похолодает, пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью в Москве будет 10-12 градусов, в центре города - 15-17, в Подмосковье – 8-13. Днем в столице 21-23, в области – 19-24.

В следующие два дня ожидается дождь. Ночью 14 июня будет 7-12 градусов, днем — 21-26. 15 июня ночью 12-17 градусов, днем — 20-25.