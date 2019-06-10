РИАМО - 10 июн. Разбойное нападение на собственную мать совершил житель Пушкина, он, угрожая ножом, похитил у женщины 5 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«8 июня в 18:30 в дежурную часть отделения полиции обратилась женщина 1957 года рождения с заявлением о том, что в доме в Пушкине ее безработный сын 1972 года рождения, угрожая ей ножом, открыто похитил 5 тысяч рублей», - отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.