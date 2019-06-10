РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Около 3 тысяч человек посетили II этап чемпионата России по супермото в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» вице-президент РОД «Вольница» Максим Круглов.

На картодроме «Лидер» 8 и 9 июня проходил II этап чемпионата России по супермото. В частности, в субботу прошли тренировки и заезды на квалификацию, а в воскресенье – основные заезды. Спортсмены соревновались в следующих дисциплинах: «Супермото-Профи»; «Суперквадр»; «Минимотард»; «Супермото-Street», а также в классах «Юноши», «Дети» и так далее. Чемпионат будет проходить в 7 этапов и завершится в сентябре в Курске. По итогам всех этапов определятся чемпионы России.

«По данным АСК «Лидер», всего в соревнованиях приняли участие 100 спортсменов и 3 тысячи человек. По итогам II этапа чемпионата, в классе «Минимотард» победил Дмитрий Мельников и Алексей Смирнов, в том же классе среди девушек победу одержала Анна Тихомирова. В классе «Супермото – Street» победил Дмитрий Мишуков, в классе «Супермото – Street- Хобби» Александр Елисеев, среди женщин – Екатерина Тесленко. В классе «Супермото – Street-Спорт» победил Иван Купченко, а в «Супермото-Профи», класс «открытый» победил Николай Снегоцкий, а в классе «профи» – Артем Тесленко и так далее», – сказал Круглов.

Среди детей в классе «Юноши- Минимотард» победила Алена Петришина, в классе «Дети-Минимото» – Марк Стеблин и другие.

Завершились соревнования концертом группы «MagicStix». Организаторами мероприятия выступили команда «АвтоМотоАльянс» и РОД «Вольница». Также мероприятие поддержали «Молодая гвардия Единой России» Подольска, комитет по делам молодежи администрации округа в лице председателя Ивана Литвякова и команда по американскому футболу «Витязь».

«Также хочу поблагодарить слаженную работу команды портала «Подольск город спорта», которые были в роли судей на трассе», – добавил Круглов.