РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июн. Участники плогинг-забега «Чистое Подмосковье – к юбилею!» в Красногорске собрали более 2,5 тонн мусора, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Плогинг – забег, совмещенный с уборкой территории – состоялся 8 июня в Подмосковье, в том числе в Красногорске. На старт экологической акции вышли почти пять тысяч жителей из 38 городов и населенных пунктов Московской области. Мероприятие приурочили к 90-летнему юбилею региона.

«В 2018 году Красногорск стал первым в Подмосковье, где идею «уборки на бегу» воплотили в жизнь. В этом году к экологической акции присоединились и другие муниципалитеты. В микрорайоне Изумрудные холмы пять команд, согласно своим маршрутным листам, прошли прилегающую лесопарковую зону и собрали 2,5 тонн мусора», – говорится в сообщении.

Участники плогинга в Красногорске собрали 334 килограмма пластика, 287 килограммов бумаги, 980 килограммов стекла и 550 килограммов железа.