РИАМО - 10 июн. Пользователи соцсетей рассказали о попытках купить газеты «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК», которые в понедельник впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотических веществ. В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.

«После десятой (попытки – ред.) я перестала считать, но примерно на 14-й произошел частичный успех в виде двух «Коммерсантов», одного РБК и одних «Ведомостей», остались два экземпляра и квест закроется, но сначала надо поработать», — написала в Twitter пользователь NinaObraztsova.

Пользователь соцсети valya_de пожаловалась, что газеты разобрали во всех ближайших к дому киосках.

«Окей, Google, где купить РБК, «Ведомости» и «Коммерсант», — пошутил пользователь ysnvsky.

Пользователь Twitter Дарья Иванова рассказала, как она попыталась купить газеты в четырех киосках, ни в одном из которых не было всех трех газет. Ей удалось купить по одному экземпляру «Коммерсанта» и РБК.

«Бегу по Полянке, девушка с огромной кипой всех трех улыбается и протягивает «Ведомости». До сих пор в полнейшем шоке», — добавила она.

Некоторые пользователи нашли повод и для критики.

«Имею дизайнерское мнение насчет единых полос «Коммерсанта», РБК и «Ведомостей». Выглядит <…> (отлично – ред.), но один момент портит примерно все: там явственно читается «ЯМЫ», — отметила пользователь alpy_lovkost.

Кто-то возмутился, что, например, РБК не выходил с такими заголовками, когда произошла трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Другие пользователи высмеяли такой ажиотаж вокруг газет.

«Ребята, короче, вы <…> (удивитесь – ред.), но РБК, «Ведомости» и «Коммерсант» можно в интернете почитать», — отметил пользователь GitarastJackson.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.

В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.