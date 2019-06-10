РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июн. Итоги фестиваля аккордеонистов и баянистов «Гармоника-fest» подведут в понедельник в поселке Нахабино Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы управления культуры администрации горокруга.

«Десятого июня состоится подведение итогов Нахабинского фестиваля «Гармоника-fest», в завершении фестиваля пройдет яркая концертная программа», – говорится в сообщении.

Фестиваль проводят в Красногорске уже второй раз. Подведение итогов и Гала-концерт пройдут на площади возле магазина «Верный» в поселке Нахабино. Начало в 18:00.

«В фестивале принимают участие аккордеонисты и баянисты городского округа Красногорск, чтобы побороться за звание «Лучшего исполнителя»», – заключается в сообщении.