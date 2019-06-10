РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. Воспитанники городского экологического лагеря «Чистый город» в минувшие выходные очистили от мусора шесть лесопарковых зон Балашихи в ходе регионального экологического марафона по плогингу, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Плогинг – сбор мусора во время пробежки. По мнению участников марафона, бег с мусорными мешками позволяет сжигать больше калорий и эффективно нагружать все группы мышц.

«Каждый день мы сдаем отчет о том, где мы оставляем свои мешки и в каком количестве, вся эта информация уходит в администрацию города (Балашихи – ред.), которая организует их вывоз. За пять лет жители привыкли к тому, что летом мы начинаем свою работу, и иногда мы приходим в лес и видим, что жители после отдыха уже отнесли свой мусор к нашим мешкам», – сказала вожатая эколагеря Мария Кравцова.

Она добавила, что воспитанники эколагеря «Чистый город» очистили от мусора шесть лесопарковых зон Балашихи.

«Они занимаются плогингом ежедневно, очищая парки и леса города от мусора на протяжении всего лета. Семь отрядов численностью по 50 человек за один день выносят из леса около 300 мешков мусора», – отметила Кравцова.

По словам участника акции Владимира Киселева, такой бег тонизирует мышцы, к тому же человек одновременно может заниматься спортом и очищать город, помогая природе.

«В лесах можно собрать много мусора. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, пачки от сигарет», – пояснил Киселев.

Спортивное направление плогинг пришло в Россию из Швеции. В 2018 году участники городского экологического лагеря «Чистый город» собрали более 25 тысяч мешков мусора.