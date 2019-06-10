РИАМО - 10 июн. В понедельник днем в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 26 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали восемь рейсов, пять отменили. В «Домодедове» задержаны пять рейсов, отменены девять. В «Шереметьеве» задержали восемь рейсов, один отменен.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.