РИАМО - 10 июн. В Подмосковье и Москве на 11 июня объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа.

Такой же уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Тамбовской и Воронежской областей, где объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, и Ивановской области, где нет сведений о погодной опасности.

В Подмосковье и Москве 11 июня ожидается небольшая облачность без осадков. Температура ночью составит 14-16 градусов, днем — плюс 28-30.