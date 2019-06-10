РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. В родильном доме микрорайона Саввино Балашихи 19 июня состоится День открытых дверей, сообщается на официальном сайте учреждения.

«Девятнадцатого июня 2019 года в 15:00 состоится День открытых дверей. У всех желающих будет возможность увидеть жизнь роддома изнутри и прочувствовать атмосферу, в которой появляются на свет новорожденные», – говорится в сообщении.

На Дне открытых дверей также можно познакомиться с врачами и получить ответы на все интересующие вопросы. Записаться на мероприятие можно по телефону: 8(495)522-19-67.