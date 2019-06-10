РИАМО - 10 июн. В подмосковном Одинцове сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство» из пруда вытащили двух тонущих мужчин, которые находились в алкогольном опьянении, сообщил в понедельник РИАМО работник городского хозяйства и один из участников спасательной операции Олег Станакзай.

«В 8-м микрорайоне на Комсомольской, 16, находится большой пруд. Утром всей бригадой мы собираемся и идем работать. Вдруг услышали голоса мужчин, которые просили о помощи. Подойдя к пруду я увидел, что в воде тонут двое мужчин. Мы оперативно приняли решение вытаскивать мужчин по цепочке, держась за руки», - сказал Станакзай.

Он добавил, что мужчины находилось в алкогольном опьянении. Медицинская помощь им не потребовалась. Они самостоятельно уехали домой на такси.