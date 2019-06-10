РИАМО - 10 июн. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» включат в работу новую оборотную линию (трубопровод оборотного водоснабжения) протяженностью около 1,5 километра - от водооборотного цикла №1 до сернокислотной производственной установки СК-48, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Пуск водовода станет продолжением реализации масштабного проекта по модернизации сернокислотного производства.

«Первый этап модернизации завершился осенью 2017 года, когда в условиях действующего технологического процесса была проведена точечная замена первой абсорбционной башни. В 2019 году по аналогичной схеме планируется осуществить замену второй абсорбционной башни. В апреле текущего года также в рамках второго этапа модернизации была включена в производственной процесс современная градирня цеха СКЦ (водооборотный цикл №1)», — говорится в сообщении.

Построить оборотную линию планируют в течение лета, чтобы включить ее в производственный процесс уже осенью 2019 года. В октябре нынешнего года в рамках осенней ремонтной кампании действующий водопропровод, выработавший свой ресурс, остановят, после чего новую линию запустят в работу.

Трубопровод оборотного водоснабжения диаметром 820 на 10 миллиметров будет выполнен из высокопрочной стали. Новый водовод позволит подавать в СКЦ больший объем воды с более низкой температурой и под более высоким давлением, что существенно уменьшит риски снижения объемов производства серной кислоты из-за внезапных (аварийных) остановок и повлияет на стабильную производительность установки СК-48 в объеме до 0,5 миллиона тонн кислоты в год.

В рамках проведения подготовительных работ завершается проектирование схемы прокладки труб и расчищается участок, где пройдет новая оборотная линия.

«СКЦ относится к химически опасному объекту первого класса опасности с постоянным контролем органами Ростехнадзора, а это накладывает на нас еще большую ответственность по поддержанию требуемого уровня промышленной безопасности цеха и его безаварийности. Сейчас в цехе проводится масштабное техническое перевооружение с заменой основного и вспомогательного оборудования», — отметил начальник цеха контактной серной кислоты Дмитрий Зотов.

Он добавил, что намеченные мероприятия по замене водоводов оборотной воды также в должной мере обеспечат необходимый уровень производственных мощностей и их безопасную эксплуатацию.