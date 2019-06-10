РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Россельхознадзор оштрафовал компанию ООО «Центральный» в Подольске на 500 тысяч рублей за нарушения ветеринарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре прошлого года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Центральный», предоставляющего торговые площади для оптово-розничной торговли пищевой продукцией на территории рынка на Комсомольской улице в Подольске. В ходе проверки были выявлены нарушения. В частности, тушки птиц и кости мяса сбрасывались в контейнеры ТБО на территории рынка, места хранения биоотходов не дезинфицировались и многое другое.

«По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении. В отношении ООО «Центральный» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности на сумму 500 тысяч рублей и было выдано предписание об устранении нарушений. Не согласившись с постановлением, ООО «Центральный» обратилось в Арбитражный суд города Москвы, а потом и в Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным и подлежащим отмене постановления», – говорится в сообщении.

Суд подтвердил правомерность привлечения Россельхознадзором к ответственности общества за нарушения ветеринарно-санитарных правил в Московской области и в июне решение было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.