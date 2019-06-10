РИАМО - 10 июн. Строительная готовность юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, который строится с участием китайской корпорации CRCC, составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Протяженность участка, который возводят наши китайские партнеры, составляет 4,6 километра, на нем появятся три станции – «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». В целом работы на юго-западном участке идут по графику – готовность этого участка составляет на сегодня около 80%», – отметил заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что этот участок крайне важен для улучшения транспортного обслуживания жителей районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково, в которых проживает порядка 580 тысяч человек.

«На этом участке Большого кольца планируется построить крупный транспортно-пересадочный узел «Мичуринский Проспект». На днях было подписано соглашение об участии китайкой компании CRCC в реализации этого проекта», – добавил Хуснуллин.

По словам первого заместителя генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберта Суниева, пассажиропоток ТПУ составит около 50 тысяч человек в часы пик.

«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла предполагает связь недавно открытой станции Калининско-Солнцевской линии «Мичуринский проспект» и строящейся сегодня одноименной станции Большого кольца. Сюда же подведут маршруты наземного городского пассажирского транспорта», - подчеркнул Суниев.

Новый отрезок метро создаст скоростную беспересадочную связь между районами, минуя центр города. Планируется, что уже в 2020 году новые станции станут доступны для пассажиров.

Длина БКЛ составит 70 километров, линия включит 31 станцию (с учетом существующего участка «Каховская» – «Каширская»). Суммарная протяженность двухпутных тоннелей на Большой кольцевой линии превысит 12 километров. Второй двухпутный участок на БКЛ будет построен от станции «Текстильщики» до станции «Кленовый бульвар». БКЛ будет перевозить до 380 миллионов людей в год.