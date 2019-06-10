РИАМО - 10 июн. «Мособлгаз» занял первое место в номинации «Социальный лифт» за проект «Мособлгаз. Живая история», награду присудили в ходе VI Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере, сообщается на сайте предприятия.

Церемония награждения состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

«АО «Мособлгаз» запустил интернет-портал «Мособлгаз: живая история» два года назад в честь 60-летия работы предприятия. Портал как коммуникационная площадка объединяет работников «Мособлгаза», членов их семей, а также всех тех, кто интересуется работой и жизнью подмосковных газовиков», — говорится в сообщении.

Активности, представленные на данном портале, - это современные, драйвовые лектории и практики, включающие курсы по саморазвитию, здоровому образу жизни и организацию клубов по интересам. Проект «Мособлгаз: живая история» помогает сотрудникам предприятия найти себя и рассказать всем о своих успехах и достижениях.

На портале также проходит большое количество тематических видео-, фото-, литературных конкурсов, в которых могут принять участие сотрудники «Мособлгаза» и члены их семей.

Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году было формирование повестки устойчивого развития.