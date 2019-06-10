РИАМО - 10 июн. В столице разработан и действует новый стандарт городского отдыха школьников – «Московская смена», в рамках проекта текущим летом дети посетят почти 30 музеев, пять театров и 15 анимационных центров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Школьные лагеря для ребят, которые остаются на лето в городе, существовали в Москве всегда. Но каких-то единых стандартов городского отдыха не существовало. Более того, школы всячески стремились уклониться от этой работы. Их можно было понять – в июне надо принимать экзамены, а в июле-августе готовить школу к новому учебному году. Но потребность в городском отдыхе существует», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что не всем родителям по карману льготные детские путевки, не у всех есть дачи или родственники, у которых можно провести лето. Для решения этих проблем в 2016 году начали эксперимент и организовали «Московскую смену».

«За эти годы удалось сформировать новый стандарт городского летнего отдыха для школьников. Первое - отдых должен быть бесплатным и комфортным. Городские лагеря работают с понедельника по пятницу, с 9 до 19 часов. Ребята получают трехразовое питание», — добавил Собянин.

Он подчеркнул, что, по стандарту, отдых должен быть доступным и разнообразным: кроме общеобразовательных школ, детский отдых организуют спортшколы и социальные учреждения (районные центры помощи семье и детям).

«Отдых должен быть интересным. Значительную часть времени ребята проводят за пределами лагеря – ездят на экскурсии, в музеи и театры. В этом году школьники будут посещать 26 музеев, пять театров и 15 анимационных центров. Среди них – «Зарядье», «Москвариум», музей человека «Живые системы», планетарий, детский город профессий «Кидбург», смотровая площадка Panorama 360 в башне «Федерация» и другие интересные места», — рассказал мэр.

Он добавил, что отдых должен быть и полезным. В рамках «Московской смены» ребята играют, занимаются в кружках, соревнуются, сдают нормативы ГТО и участвуют в программах профориентации.

Градоначальник подчеркнул, что власти столицы оплачивают педагогам, вожатым, тренерам, специалистам по социальной работе их труд. С нынешнего года «Московская смена» стала постоянной программой бесплатного городского отдыха школьников. Приоритет отдается детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.