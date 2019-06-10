РИАМО - 10 июн. Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный нормально чувствует себя после ночного ДТП в Москве, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщали, что Запашный попал в аварию в российской столице. В Lexus дрессировщика врезалось другое авто.

«Да, все в порядке, он сейчас отдыхает, произошло поздно ночью. Машину просто зацепили, обидно, что человек скрылся с места аварии. Они (полицейские – ред.) его уже нашли, номер машины определили. Обидно, что машина совершенно новая, он ее купил пару месяцев назад. Страховка есть, но это и время тратить», — сказал брат Аскольда Эдгард Запашный.