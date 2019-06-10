РИАМО - 10 июн. Почти 3,5 миллионов москвичей и гостей столицы провели время в парках, подведомственных столичному департаменту культуры, в первую неделю лета, самым популярным традиционно стал парк Горького, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Самым популярным в эти дни традиционно стал парк Горького: с 3 по 9 июня его посетили более 1 миллиона человек. На втором месте парк «Зарядье», в котором побывали почти 300 тысяч человек, а на третьем - «Сокольники», куда пришли 229 тысяч гостей», - отмечается в материале.

Городские парки подготовились к жаркой погоде: места отдыха у воды оборудовали в 17 зонах отдыха, в том числе в «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно», парке Горького и «Кузьминках».

В «Филях» на берегу Москвы-реки появился настоящий пляж с бесплатными шезлонгами и двумя понтонными бассейнами. Поплавать также можно в зоне отдыха «Левобережье» на берегу Химкинского водохранилища и в летнем бассейне в «Сокольниках».

Посетители парков также могут освежиться, гуляя среди струй сухих фонтанов — они есть на Крымской набережной у «Музеона», в Сиреневом саду, парках «Садовники» и «Ходынское поле», а также в Бабушкинском и Таганском парках.

Площадки с водными аттракционами открыты для детей в парке Горького и детском парке имени Н.Н. Прямикова в Таганском районе. А для тех, кто уже соскучился по зиме, в парке «Зарядье» работает ледяная пещера — место, где температура не поднимается выше минус 4 градусов круглый год.