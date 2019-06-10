РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Глава Люберец Владимир Ружицкий вручил благодарственное письмо народной дружине за задержание водителя и обнаружение незаконного сброса мусора в размере около 30 кубометров, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий на оперативном еженедельном совещании в администрации вручил благодарность добровольной народной дружине городского округа Люберцы.

«Большое спасибо за помощь, вы молодцы», – сказал глава.

В ночь на 1 июня дружина обнаружила грузовой автомобиль, который осуществил сброс несанкционированного строительного мусора. Дружина увидела грузовик в поселке Октябрьский на улице Старый двор. Водителя задержали и передали в полицию. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали данное нарушение.