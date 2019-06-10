РИАМО - 10 июн. Некрасовская линия столичного метрополитена, которая является 15-й по счету, полностью откроется для пассажиров в течении этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Второй участок Некрасовской линии находится в завершающей стадии строительства. Постараемся открыть его в течение года. Еще пять станций — сейчас на всех идут интенсивные работы. После запуска линии в полном объеме Таганский радиус «фиолетовой» ветки разгрузится на четверть и войдет в норму», - сказа Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что сейчас Некрасовская линия - это гигантская стройка, сложнейшие переходы через действующие линии и коммуникации, страшно стесненные условия.

«Но результат будет стоить затраченных сил. Некрасовская линия радикально улучшит жизнь 800 тысяч москвичей и жителей ближнего Подмосковья, которые сейчас завязаны на Таганско-Краснопресненскую линию метро, давно уже перегруженную сверх всякой меры», - добавил мэр.

Собянин 3 июня открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена. Для пассажиров стали доступны станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».