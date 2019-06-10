РИАМО - 10 июн. В Московском регионе к 13 июня станет немного прохладнее, пройдут дожди, погода придет к соответствующей климатической норме, температура воздуха днем будет достигать 20-25 градусов, сообщила РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«На этой неделе в Московском регионе погода ожидается переменчивая. Первая половина недели у нас будет по-прежнему жаркой, температурный режим на 4-5 градусов будет превышать норму. По ночам воздух будет остывать лишь до 11-17 градусов. В дневное время надо рассчитывать на 25-30 градусов, может быть, даже на 26-31 градус», - сказала Волосюк.

Она отметила, что во второй половине недели атмосферный фронт, который придет в Московский регион с юго-запада, кардинально изменит погоду.

«Это значит, что облаков над нами будет много и возрастет вероятность дождей. В таких условиях станет прохладней. Ночами температура будет понижаться до 9-14 градусов, может быть, даже до 8-13 градусов. А в дневное время жара спадет до плюс 20-25 градусов. Тем самым температура вернется в рамки нормы», - добавила Волосюк.