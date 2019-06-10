РИАМО - 10 июн. В столичном районе Беговой завершаются работы по строительству новой детско-взрослой поликлиники, ее введут в эксплуатацию осенью текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершается строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресу: Ленинградский проспект, дом 16, в районе Беговой на севере Москвы. Ввод в эксплуатацию предусмотрен осенью. На объекте выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы», - сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что сейчас на объекте завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь шестиэтажного здания поликлиники составит порядка 9 тысяч квадратных метров.

Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену предусматривает в своем составе следующие подразделения: отделение профилактики, два терапевтических отделения, блок хирургических кабинетов, блок врачей-специалистов, отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек, отделение реабилитации.

Детская поликлиника на 250 посещений в смену, предусматривает помещения вестибюльной группы с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами, школьно-дошкольного отделения, отделения здорового ребенка, педиатрического отделения, блока хирургического кабинета, блока кабинетов функциональной диагностики, дневного стационара на шесть коек, физиотерапевтического блока кабинетов.

Подразделения и помещения поликлиники оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью.

«Столичные поликлиники по поручению мэра Москвы Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи. Всего до 2021 года за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы департаментом строительства планируется ввести в эксплуатацию 11 новых поликлиник», - уточнил Бочкарев.