РИАМО – 10 июн. Принципы установки дорожных комплексов фотовидеофиксации в России могут изменить, камеры планируют ставить в тех местах, где происходило множество ДТП, четкие правила установки камер хотят закрепить в федеральном законодательстве, пишет в понедельник газета «Известия».

«В Минтрансе разработали методику перераспределения мест установки дорожных камер. <…> В документе предлагается сделать наличие мест концентрации ДТП основным принципом размещения комплексов фотовидеофиксации. Методика проходит согласование с заинтересованными организациями», — говорится в статье.

В федеральном законодательстве хотят закрепить четкие правила установки камер.

«Мы считаем, все должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно, и другие условия», — отметил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Поправки также планируют ввести в закон об организации дорожного движения. Сейчас проводится детальный анализ ситуации с дорожными камерами, в том числе с частными, чтобы понять, в какие именно нормативные акты надо внести изменения.

«В идеале к конкурсам должны допускаться только производители такого оборудования, которые впоследствии смогут обеспечить их корректную работу. Тогда это справедливо. Но когда тендер выигрывает компания, которая ничего не производит, а ищет субподрядчика — это жульничество и очевидно абсолютно коррупционная схема с участием местных чиновников», — подчеркнул первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков.

Он добавил, что система фотовидеофиксации нарушений, изначально создававшаяся для профилактики дорожных происшествий, превратилась в источник доходов для местных бюджетов и бизнесменов.

«Подготовку изменений в законодательстве спровоцировала ситуация с частными камерами в регионах. Проблему поднял несколько месяцев назад вице-премьер Максим Акимов, который назвал такие комплексы средством коммерциализации. По поручению зампреда правительства Генпрокуратура проводит проверку законности их установки», — добавляется в материале.

В начале 2019 года в 17 регионах частные камеры работали в рамках концессионных соглашений, еще в 11 практиковалось заключение контрактов с внебюджетными организациями на закупку и обслуживание комплексов фиксации нарушений.

По состоянию на апрель 2019 года, в России насчитывалось более 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.