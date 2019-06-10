РИАМО - 10 июн. Накануне в Подмосковье прошли небольшие дожди, местами выпало почти 11% от месячной нормы осадков – 8 миллиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

Локальные грозовые ливни прошли 9 июня на фоне аномальной жары на Русской равнине.

«В Московском регионе короткие дожди прошли лишь на севере и западе области. При этом количество выпавшей влаги распределялось крайне неравномерно: Клин – 1 миллиметр, Дмитров – 2 миллиметра, а в осадкомер метеостанции Волоколамска попало 8 миллиметров дождя», — говорится в сообщении.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

Ранее синоптики сообщили, что в подмосковных Можайске и Коломне 9 июня был установлен новый температурный максимум, столбики термометров показали плюс 31,9 и плюс 31,8 градуса.