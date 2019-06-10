РИАМО - 10 июн. В центре управления регионом губернатору Московской области Андрею Воробьеву представили возможности мобильного приложения «Мобильный центр социальных услуг».

«Заказать сиделку, получить средства реабилитации или записаться в какую-нибудь оздоровительную секцию вы можете дистанционно. Наши мамы, отцы, дедушки и бабушки, как правило, умеют пользоваться смартфонами. Но если какая-то сложность, то дети или знакомые могут позаботиться о них дистанционно – это ключевой момент», — сказал Воробьев.

Он добавил, что социальная служба региона полностью адаптирована под эту программу, и каждый сотрудник оказывает максимум внимания и заботы. В этом заключается цель мобильного приложения.

Губернатор обратил внимание на необходимость обучения пенсионеров работе с мобильным сервисом.

«Нам очень важно, чтобы в МФЦ и в центрах социальных услуг все подробно объясняли старшему поколению. Большинство умеет пользоваться, но кому-то необходима особая забота», — подчеркнул глава региона.

Для того, чтобы записаться на бесплатные занятия, в электронном сервисе нужно зайти в раздел «Долголетие в Подмосковье», где размещены активности. Затем необходимо отправить заявку, указав муниципалитет, учреждение и занятие. После с пользователем свяжется оператор, чтобы уточнить и принять заказ.

По итогам голосования на портале «Добродел», в котором приняли участие более 20 тысяч человек, определился топ-10 самых популярных занятий у пенсионеров, среди них: скандинавская ходьба, плавание, туристические поездки, компьютерные курсы, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога.

По поручению губернатора региона с понедельника подмосковные пенсионеры могут бесплатно посетить эти активности в социальных центрах региона.

Приложение «Мобильный центр социальных услуг» создано для повышения информированности и предоставления оперативной социальной помощи в оказании услуг: сиделки, социального такси, реабилитации, помощи волонтеров и связи с круглосуточными службами социального сопровождения. В дальнейшем планируется добавить возможность синхронизации с порталом государственных и муниципальных услуг, формировать личные кабинеты для более детального отслеживания всех заявок.

Кроме того, в ближайшей перспективе подключение служб мобильного социального такси к системе ГЛОНАСС для того, чтобы отслеживать и контролировать точность оказания социальных услуг.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play. Сервис рассчитан на широкую аудиторию, в первую очередь на людей старшего возраста, на жителей региона с ограничениями по здоровью.

В Подмосковье действует программа поддержки активного образа жизни для граждан старшего возраста «Активное долголетие Подмосковья». Она разработана по поручению губернатора для исполнения майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.

Как отметила министра социального развития Московской области Ирина Фаевская, особое внимание уделяется развитию системы долговременного ухода.

«В рамках программы «Активное долголетие» мы развиваем систему долговременного ухода. Через мобильное приложение у нас выбор из 247 сиделок. Там можно посмотреть их возраст, образование, какие услуги люди предлагают. Кроме того, с 1 января 2019 года в рамках системы долговременного ухода принято решение, оно поддержано губернатором, ввести квоту ежемесячную в размере двух прожиточных минимумов – это приблизительно 18,2 тысячи рублей - гражданину, который осуществляет уход за инвалидом первой или второй группы», — пояснила Фаевская.

Она добавила, что любой житель Подмосковья, не только родственник, но и сосед, знакомый, может осуществлять такой уход для того, чтоб инвалида не забирать в стационарное учреждение.

Подмосковье - первый регион в России, где введена ежемесячная выплата по долговременному уходу за взрослыми инвалидами I и II группы.

Претендент на получение выплаты должен пройти бесплатный 8-часовой курс обучения практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами в государственных организациях социального обслуживания Московской области. Также он должен предоставить медицинские справки и не иметь работы, тогда ему предоставляется выплата.

Финансирование меры социальной поддержки осуществляется в соответствии с государственной программой Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017 – 2024 годы.

Кроме того, с начала 2020 года для тех, кто проживает на селе в возрасте 65 и старше, проводится бесплатный скрининг.

«Это будут делать медицинские учреждения министерства здравоохранения, а задача нашей соцзащиты, начиная с 2020 года, мы будем осуществлять бесплатно доставку таких жителей в медицинские учреждения. Мы очень надеемся, что это также будет способствовать укреплению здоровья наших жителей, а в промежутках эти бригады будут работать, как мобильные бригады, куда войдут психологи, медицинские работники для обслуживания наших граждан», — рассказала Фаевская.

В рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» министерство социального развития Московской области планирует закупить 54 машины для транспортировки граждан пожилого возраста в медицинские учреждения.