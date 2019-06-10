РИАМО - 10 июн. Роспотребнадзор провел исследование и дал советы жителям России по выбору качественного мороженого, а также призвал россиян тщательно изучать этикетку перед покупкой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как напоминает Роспотребнадзор, по содержанию молочного жира выделяется несколько видов мороженого: молочное и кисломолочное, в которых не свыше 7,5% массовой доли составляет молочный жир, сливочное с 8-11,5% молочного жира, в пломбире — не менее 12%.

«Не допускается применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира», — уточняется в сообщении.

Эксперты указывают на необходимость потребителям ознакомиться с названием продукта, которое должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира».