РИАМО - 10 июн. Строители завершили дорожно-ремонтные работы на Большой Грузинской улице в Москве – подъезд к Московскому зоопарку стал более удобным для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

В рамках проекта текущего ремонта и благоустройства города Москвы сотрудниками ГБУ «Автомобильные дороги» выполнен полный комплекс работ.

«Произведены фрезерование и укладка асфальта на проезжей части и тротуарах, установка гранитного бордюрного камня, устройство газонного покрытия, ремонт смотровых колодцев и прочее. Приведены в порядок вентиляционные шахты, нанесена дорожная разметка, разграничено парковочное пространство, установлены дополнительные дорожные знаки», - отмечается в материале.

Все работы выполнены в тесном контакте с жителями района, в частности, были учтены их пожелания, касающиеся установки гранитного борта и устройства газонного покрытия.

Для разграничения потоков движения автотранспорта и обеспечения безопасного прохода пешеходов был построен островок безопасности на пересечении улиц Большой Грузинской и Зоологической.