РИАМО - 10 июн. В парке «Дубки» на севере Москвы начали менять сети электроснабжения и освещения, в ходе работ по благоустройству модернизируют все инженерные сети, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В парке уже провели основные земляные работы, подготовили траншеи для прокладки кабельной канализации.

«Затем провода и воздушные линии, которые ранее размещались на опорах освещения, будут убраны под землю. От кабельной канализации на поверхность выведут закладные, через которые проведут подключение фонарей и других инфраструктурных объектов», — сказал сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

При размещении кабелей под землей упрощается процесс присоединения новых объектов инфраструктуры, а также их эксплуатация. Доступ к сетям осуществляется через специальные кабельные колодцы. Вместе с тем увеличивается и срок службы коммуникаций.

Всего во время благоустройства протянут более 32 километров кабеля, из которых сети электроснабжения и освещения составят свыше 17 километров. Также установят более 60 кабельных колодцев.

К новой системе электроснабжения подключат около 300 опор освещения и 50 камер видеонаблюдения. Помимо этого, будут созданы три точки подключения для административно-спортивного павильона, павильона проката и нового ледового катка с искусственным льдом.

Завершить работы по благоустройству парка планируют в этом году.