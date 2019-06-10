РИАМО - 10 июн. Четвертая церемония вручения свидетельств о праве на получение жилищных субсидий врачам в рамках программы «Социальная ипотека» состоялась в доме правительства Московской области, где 48 медиков получили сертификаты, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Уважаемые коллеги, добрый день! Мы уже собираемся в четвертый раз по замечательном поводу в рамках вручения свидетельств по нашей региональной программе «Социальная ипотека». Сегодня 48 замечательных профессионалов здравоохранения получат эти свидетельства», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года, ее инициатором стал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Федотовой, в этом году еще почти 260 специалистов получат сертификаты на социальную ипотеку.

«Конечно, все меры социальной поддержки – «Жилищная ипотека», и аренда жилья, и программа «Земский доктор», и губернаторские выплаты делают работу в системе здравоохранения Московской области наиболее привлекательной для специалистов разных уровней», - добавила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Утемова.

Церемония вручения свидетельств прошла в доме правительства Московской области. Общая сумма составила 117 миллионов рублей. С начала реализации программы более 1,3 тысячи специалистов получили субсидии на приобретение жилья.