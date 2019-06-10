РИАМО – 10 июн. В смартфонах на операционной системе Android обнаружили вирусы, которые на устройства устанавливали хакеры еще до продажи самих телефонов, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Об этом рассказали специалисты компании Google.

«Программы семейства Triada, которые можно считать Android-троянами, предназначены для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама. Предустановленный вирус обнаружили на Android-смартфонах. Эксперты уточнили, что атаки проводятся через сторонних поставщиков программного обеспечения, которые помогают компаниям-производителям дорабатывать функционал», — говорится в сообщении.

Однако специалисты Google не объяснили, как хакеры обманывают разработчиков софта.

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