РИАМО - 10 июн. В химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биоматериалах корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотических веществ. Расследование дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по столице Олега Баранова.

«На сегодняшний день различными нашими методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики были не обнаружены», - сказал Брюн в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым».

Киселев в свою очередь уточнил, что следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания также не обнаружили.

В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на 2 месяца.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.