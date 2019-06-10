РИАМО - 10 июн. Новый центр предоставления госуслуг «Мои документы» откроется после капремонта здания на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка Новомосковского округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Открытие этого МФЦ позволит жителям поселения Сосенское Новомосковского административного округа оформлять нужные документы и получать необходимые справки, не выезжая за пределы своего района», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в настоящее время двухэтажное помещение с цоколем постройки 2014 года по адресу: улица Александры Монаховой, дом 23, пустует. В ходе капремонта будет создано 40 окон, комфортные зоны обслуживания и ожидания.

«В здании общей площадью почти 900 квадратных метров предстоит выполнить работы по устройству внутренних инженерных систем, замене оконных блоков, ремонту входных групп и их приспособлению для маломобильных граждан», - пояснил заместитель мэра.

Он добавил, что завершить все работы по созданию нового МФЦ в Коммунарке планируется в декабре 2019 года.