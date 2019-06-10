РИАМО - 10 июн. Основная часть электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги следует по графику, часть составов задераживаются, их вводят в график, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В понедельник утром по техническим причинам несколько пригородных поездов Монинской ветки (из Фрязево и Монино) Ярославского направления МЖД следовали в Москву с увеличенным интервалом.

«Московская железная дорога стабилизировала движение пригородных поездов на Монинской ветке Ярославского направления. Основная часть поездов курсирует по расписанию. Несколько электропоездов находятся в пути с увеличенным интервалом. МЖД принимает меры по вводу их в график», - говорится в сообщении.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.