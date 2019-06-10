РИАМО - 10 июн. Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в интернете, утечка затрагивает интересы примерно 900 тысяч жителей России, пишет «Коммерсант».

«Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность. Эксперты считают, что лица из этих баз могут как подвергнуться обычному спаму, так и столкнуться с мошенничеством», - говорится в сообщении.

Имена, телефоны, паспорта и место работы около 900 тысяч человек теперь может узнать любой желающий.

В Сеть слили данные более чем о 55 тысячах клиентов Альфа-банка. Судя по адресам, все клиенты из данной базы проживают в Северо-Западном федеральном округе страны. По большей части, по информации газеты, телефоны в базе действующие.

Также выложены данные о 824,4 тысячи клиентов ХКФ-банка и ОТП-банка, которые также содержат персональные данные. Эти данные были актуальны примерно на 2013 год и ранее.

Представитель пресс-службы Альфа-банка подчеркнул, что уполномоченные службы кредитной организации проводят проверку достоверности и актуальности сведений, «слитых» в интернет.

«В нашем банке не зафиксирована утечка информации, и происхождение данной базы нам неизвестно», - отметил в свою очередь представитель ОТП-банка.

В ХКФ-банке уточнили, что «происхождение данных в указанном файле банку неизвестно, но мы примем меры для его установления».