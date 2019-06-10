РИАМО - 10 июн. Сотрудниками полиции в городском округе Воскресенск задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии разбойных нападений и кражи из квартиры, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в дневное время вошел в помещение пункта выдачи товаров одного из интернет-магазинов, расположенных на улице Менделеева, и, угрожая продавцу ножом, похитил денежные средства, после чего с места происшествия скрылся», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого в одном из кафе поселка Белоозерский.

«Молодой человек пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды. Злоумышленник изобличен в двух разбойных нападениях и краже из квартиры, совершенных на территории города. Общий материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 162 «Разбой» и статье 158 «Кража» Уголовного Кодекса РФ, которые соединены в одно производство.

В ходе следствия допрошены трое потерпевших, проведены два опознания по разбойным нападениям, в результате которых правонарушитель был опознан.

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.