РИАМО - 10 июн. За минувшие сутки на территории Московской области были обнаружены три гранаты времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы не представляют угрозы для жизнедеятельности и будут утилизированы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«9 июня в 14:05 поступило сообщение об обнаружении в лесу двух гранат времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, село Михайловское, СНТ «Михайловское». Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 1 километр. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами министерства обороны 11 июня», - говорится в сообщении.

Также одна граната времен Великой Отечественной войны обнаружена в городском округе Клин, деревня Глухино, участок 25. Боеприпас также не представляет опасности и будет уничтожен в понедельник.