РИАМО - 10 июн. На международной туристической выставке, прошедшей в Южной Корее, стенд Москвы получил премию «Лучший дизайн стенда», за четыре дня работы форума столица презентовала более 30 достопримечательностей, музейных и фестивальных проектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Стенд, созданный столичным комитетом по туризму для международной выставки SITIF (Seoul International Travel Industry Fair), победил в номинации «Лучший дизайн стенда». Выставка прошла в Сеуле (Южная Корея) с 6 по 9 июня. Для представителей Москвы это первое мероприятие в сфере туризма на азиатском рынке в 2019 году», - говорится в сообщении.

Стенд был не только информационной, но и развлекательной площадкой. За четыре дня на нем презентовали более 30 главных достопримечательностей города, фестивальных и музейных проектов, в том числе парк «Зарядье», «Москвариум», музей современного искусства «Гараж» и фестиваль «Круг света».

Гости выставки также получили информацию о гостиничных комплексах и ведущих туристических операторах Москвы, приобрели сувенирную продукцию, специально подготовленную для мероприятия, гастрономический гид и путеводитель по столице на английском и корейском языках.

SITIF — одна из крупнейших международных туристических выставок Южной Кореи. Она ориентирована на въездной, выездной и внутренний туристические рынки. В SITIF 2019 приняли участие представители более 50 стран и свыше 1400 компаний туриндустрии Кореи. Выставка проходила при поддержке правительства Сеула и была бесплатной для посетителей.

В течение месяца комитет по туризму города Москвы планирует также представить свои стенды в Китае — на выставках International Travel Expo (ITE) в Гонконге и в Beijing International Tourism Expo (BITE) в Пекине, а также в Шанхае и Гуанчжоу в формате роуд-шоу.

Москва активно принимает участие в крупнейших туристических форумах различных стран. В апреле 2019 года московский стенд презентовали на выставке World Travel Market (WTM) Latin America. Он привлек свыше 5 тысяч профессионалов туристической отрасли, а его участники провели более 640 рабочих встреч.