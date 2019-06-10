РИАМО - 10 июн. В понедельник утром на Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются электрички по техническим причинам, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«В настоящее время по техническим причинам несколько пригородных поездов Монинской ветки (из Фрязево и Монино) Ярославского направления Московской железной дороги следуют в Москву с увеличенным интервалом», - говорится в сообщении.
Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания задержанных на Ярославском направлении электричек.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», - заключается в материале.
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