РИАМО - 10 июн. В Москве началась регистрация для отбора в ИТ-классы, 17 июня состоится заочное тестирование, а 24 июня — очный этап конкурса, зачисление будет проходить в августе по итогам отбора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице стартовала регистрация для отбора в ИТ-классы. Девятиклассники могут записаться с 10 по 16 июня на сайте проекта. 17 июня состоится первый этап конкурса — заочное тестирование», - говорится в сообщении.

У школьников есть возможность потренироваться перед тестом — на сайте размещена демонстрационная версия вступительных испытаний. Тех, кто успешно пройдет заочный этап, ждет очный этап конкурса. Он состоится 24 июня. Зачисление будет происходить по итогам отбора в августе.

ИТ-классы откроются 1 сентября нового учебного года в 34 столичных школах. Учреждения выбирали таким образом, чтобы изучать информационные технологии могли дети из разных районов города. Полученные навыки помогут ребятам освоить основы самых востребованных профессий еще до поступления в вуз.

Школы, в которых появятся такие классы, выбирали с учетом мнения ИТ-компаний и ведущих вузов страны. В учебных учреждениях появятся ИТ-полигоны — большие пространства для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами. Освоить нужные навыки ребятам поможет современное оборудование.