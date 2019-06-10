РИАМО - 10 июн. В подмосковных Можайске и Коломне 9 июня был установлен новый температурный максимум, столбики термометров показали плюс 31,9 и плюс 31,8 градуса соответственно, сообщается на сайте «Метеовести».

Небывалая жара, охватившая Европейскую часть России, в воскресенье отозвалась очередными рекордами тепла.

«Новые рекорды тепла были установлены в Рыбинске (плюс 31,4 градуса) и Владимире (плюс 31,1 градуса), Воронеже (плюс 32,4 градуса) и Череповце (плюс 30,9 градуса), а также в подмосковных Можайске (плюс 31,9 градуса) и Коломне (плюс 31,8 градуса)», - говорится в сообщении.

В Москве максимальная температура составила плюс 31,2 градуса, не дотянув до рекорда 1948 года (плюс 32,1 градуса).

В понедельник под натиском атлантического воздуха жара отступает на восток, юго-восток, и рекорды возможны в Волго-Вятском районе.