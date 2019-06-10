РИАМО - 10 июн. В новой Третьяковке 21 июня откроется выставка советских художников-нонконформистов «Свободный полет», она станет первым проектом, который проведут на площадке «Западное крыло», в рамках выставки прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Николая Каретникова, Эдуарда Артемьева и Ираиды Юсуповой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посетители увидят произведения живописи, графики и скульптуры советских художников-нонконформистов из коллекции Музея AZ и киноработы режиссера Андрея Тарковского. Например, здесь представят картины таких мастеров, как Анатолий Зверев, Дмитрий Плавинский, Петр Беленок и Лидия Мастеркова. Всего около 70 работ», - говорится в сообщении.

Нонконформизм — неофициальное, подпольное искусство, существовавшее в СССР в 1960–1980-е годы. Оно объединяло творческих людей, которые придерживались в создании работ только своих взглядов и установок, таким образом утверждая абсолютную уникальность отдельного человека. Многие бывшие нонконформисты стали основоположниками важнейших художественных тенденций второй половины ХХ века и впоследствии получили мировое признание.

Проект «Свободный полет» завершает выставочную трилогию, которую Музей AZ представлял в 2016, 2017 и 2018 годах.

Создатели проекта — продюсер, генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева, автор и куратор Полина Лобачевская, художник-постановщик Геннадий Синев и медиахудожник Александр Долгин.

Выставка будет открыта до 22 сентября.