РИАМО - 10 июн. Около 2,5 миллионов москвичей трудятся на объектах малого и среднего бизнеса, в столице действует более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что составляет 13% от их общего числа в стране, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На протяжении последних лет Москва показывает уверенную динамику развития малого и среднего бизнеса. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в столичный бюджет увеличились за три года на 47% и по итогам 2018-го превысили 473 миллиарда рублей», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что город старается дополнительно простимулировать экономический рост. Предприниматели круглый год могут рассчитывать на консультационную поддержку, субсидии, поручительства по кредитам, участвовать в бесплатных образовательных программах.

Кроме того, Москва занимает первое место в России по росту количества индивидуальных предпринимателей. Например, в 2018 году их число увеличилось на 12,5% (более 35 тысяч человек).

Добиться такого результата удалось в том числе благодаря активной информационной, финансовой и образовательной поддержке. Так, в Москве в ближайшее время планируют утвердить новую программу поддержки бизнеса. Речь идет о субсидиях для предпринимателей, работающих по франшизе. Проект постановления подготовил департамент предпринимательства и инновационного развития.

Проект постановления правительства Москвы предусматривает субсидии на приобретение оборудования, погашение лизинговых платежей и процентов по кредитам. Компенсировать планируют до 35% документально подтвержденных вложений.

Благодаря такой поддержке появятся новые кофейни, закусочные, магазины, предприятия бытового обслуживания. Это обеспечит создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет.