РИАМО - 10 июн. На портале «Узнай Москву» появился маршрут «Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки», он посвящен 83-летию киностудии «Союзмультфильм», созданной 10 июня 1936 года, пользователи портала смогут посетить 11 мест, которые были запечатлены в советских и российских анимационных картинах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва часто становится героиней не только художественных или документальных лент. Ее можно увидеть и в кадрах отечественных мультфильмов разных лет - от 1940-х до 2010-х годов. Каждую точку маршрута отметили не только историческими фотографиями, но и стоп-кадрами из той или иной картины, снятой на знаменитой студии «Союзмультфильм», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Прогулка начинается с Пушкинской площади, откуда хорошо виден «дом под юбкой» - так до середины прошлого века называли здание с ротондой на углу Тверского бульвара и Тверской улицы, дело в том, что ротонду венчала статуя балерины. Ее можно увидеть на кадрах мультфильма «Тебе, Москва!», посвященного 800-летию столицы. Он вышел в 1947 году. А скульптуру из-за аварийного состояния убрали спустя девять лет.

Сама Пушкинская площадь тоже попала в кадры одного из советских мультфильмов. В анимационной ленте «Полет на Луну», снятой в 1953 году, можно увидеть памятник Александру Пушкину. Однако кинотеатра «Россия» за монументом пока не видно: его открыли 10 лет спустя. Примечательно, что до 1950 года памятник Пушкину располагался по другую сторону Тверской улицы, в конце Тверского бульвара.

Далее маршрут пролегает через Красную площадь. Главная столичная достопримечательность запечатлена в современном мультфильме «Звездные собаки: Белка и Стрелка», который сняли в 2010 году. Действие картины разворачивается в 1960-х — тогда там развевались советские флаги, дежурил милицейский патруль, а Иверские ворота и Казанский собор еще не были восстановлены.

Узнать, какой была площадь перед Большим театром в середине прошлого века, можно также благодаря кадрам мультфильма «Звездные собаки: Белка и Стрелка». Перед зданием был разбит большой яблоневый сад, который вырубили в 1990-е годы.

«Узнай Москву» — совместный проект департамента образования и науки, департамента культурного наследия, департамента культуры и департамента информационных технологий. Интерактивные гиды по достопримечательностям города содержат описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 609 памятников, 304 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 82 тематических прогулочных маршрутах.