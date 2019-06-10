РИАМО - 10 июн. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза, воздух может прогреться до 30 градусов, сообщается на сайте Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов, по области 25-30. Ветер западного, северо-западного направления 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Из-за пониженного содержания кислорода в воздухе недомогание могут испытывать люди с сердечно-сосудистыми патологиями, хронической кислородной недостаточностью, а также страдающие сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями щитовидной железы.

Необходимо ограничить пребывание на солнце, особенно в дневные часы, по возможности уменьшить физические нагрузки, чаще принимать душ, выпивать за день не менее 2-х литров жидкости, иметь всегда с собой лекарства, рекомендованные врачом.

При ухудшении самочувствия: появлении слабости, одышки, учащенного сердцебиения, головокружения, тошноты и обморочного состояния, необходимо обратиться к врачу.