РИАМО - 9 июн. Причиной срабатывания противопожарной системы в аэропорту «Шереметьево» стало задымление микроволновой печи в аптеке, сообщается в аккаунте в Twitter воздушной гавани.

В воскресенье в аэропорту работала пожарная сигнализация. По данным life.ru, пока работники воздушной гавани пытались справиться с проблемой, пассажирам приходилось ходить по лужам.

«На первом этаже Терминала B в аптеке задымилась микроволновая печь, в результате сработала противопожарная система. Все последствия устранены, аэропорт функционирует в штатном режиме», - сообщается в аккаунте.

По итогам 2018 годa аэропорт «Шереметьево» занял первое место в Европе в категории аэропортов, обслуживающих более 40 миллионов пассажиров в год.