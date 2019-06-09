РИАМО - 9 июн. Труп сотрудника полиции обнаружили в отделе полиции столичного районе Гольяново, предположительно, он покончил с собой, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«8 июня 2019 года в УМВД России по району Гольяново Москвы было обнаружено тело, находившегося на службе дознавателя. По предварительным данным, сотрудник покончил жизнь самоубийством», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту гибели полицейского проводится проверка. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.